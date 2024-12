Unlimitednews.it - Il Monza esonera Nesta, Bocchetti il nuovo allenatore

(ITALPRESS) – La sconfitta con la Juventus per 2-1 di ieri sera e l’ultimo posto in classifica con appena 10 punti dopo 17 giornate mettono fine all’avventura di Alessandroalla guida del. Ufficiale l’esonero, con Salvatoreche ne prenderà il posto, con contratto fino al 30 giugno 2027. Il 38enne ex difensore, che in carriera ha vestito fra le altre le maglie di Genoa, Rubin Kazan, Spartak Mosca, Milan e Verona, ha mosso i primi passi in panchina proprio all’Hellas nell’estate 2021: under 18, poi lo staff di Tudor e quindi la guida della Primavera. Nell’ottobre 2022, dopo l’esonero di Cioffi, è promosso addella prima squadra, affiancato da Zaffaroni, e centra la salvezza grazie al successo nello spareggio contro lo Spezia. Ora il, che trova ultimo con 10 punti dopo 17 giornate: esordio sabato al “Tardini” contro il Parma.