Il Mocha Mousse è il colore Pantone 2025 e le vip ne sono già pazze

Ilstato scelto dacomedel. E’ una nuance calda e rilassante, una tonalità di marrone in cui si mescolano arancione e grigio. Ricorda le sfumature del cacao, del caffè e del cioccolato e trasmette eleganza e lusso ma con un tocco discreto e delicato. Insomma la quintessenza del demure, per dirla con una delle parole più usate dell’anno. Sarà sicuramente onnipresente nei guardaroba il prossimo anno, ma a ben guardare anche durante quello in corso molte vip avevano dimostrato interesse per questa tinta o per altre affini: non a caso il marrone è stato amatissimo in autunno.Unda red carpetAngelina JolieNei mesi scorsi abbiamo visto sfilare (allora inconsapevoli) tonalità di marrone vicine alsui red carpet dei più prestigiosi festival del cinema.