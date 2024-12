Lanazione.it - Il genio artistico valtiberino e toscano in mostra a Sansepolcro Art Gallery

Arezzo, 23 dicembre 2024 – IlinArt, la realtà espositiva diretta da Stefano Vannini e situata nella città pierfrancescana in Via XX Settembre 15. Nel bell’allestimento di Luca Piccini, semplice ma curatissimo, trovano spazio per questo periodo festivo, almeno fino al 6 gennaio prossimo, opere di grande livello di vari autori, uno diverso dall’altro: si va dai tormentati ritratti manicomiali di Dindelli al periodo fauve di Lanfredini, da una preziosa gouache di Annigoni al biturgense Rapiti, qui con alcune opere fra rigore tecnico e pungente ironia, dalle geniali composizioni “metalliche” di Massetti alle acqueforti di ispirazione nordamericana create da Lucioni, per la prima volta in galleria. Inpoi un’incisione assai suggestiva di Giovanni Fattori così come un inedito dipinto a olio di un grande artista diqual è l’indimenticato Giulio Gambassi.