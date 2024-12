Quotidiano.net - Il gas balza di nuovo sopra quota 45 euro

Il prezzo dei future sul gas naturale è tornato, con un balzo del 3,6%,45(45,75). L'avvicinarsi della scadenza del prossimo 31 dicembre dell'accordo tra Russia e Ucraina sul transito verso l'pa centrale spinge al rialzo lezioni del metano, nonostante gli sforzi messi in campo per evitare il blocco dopo il 'no' al rinnovo annunciato dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky lo scorso 19 dicembre.