Il debutto della Giunta

PERUGIA – Dopo le feste per la vittoria nelle elezioni regionali, le complesse trattative e la formazione del nuovo governo dell’Umbria, non c’è più tempo da perdere. E’ un’inedita prima seduta prenatalizia diquella convocata per oggi da Stefania Proietti, che vuole subito entrare nel merito dei problemi. Per le 15 di oggi pomeriggio è infatti prevista la prima seduta dell’esecutivo, con all’ordine del giorno – ancora in fase di predisposizione durante il fine settimana – diversi adempimenti burocratici ma non solo. Il primo tema rovente è quellosanità, tanto che la presidente ha deciso di tenersi per sè la delega. Già oggi o nella seduta successiva infatti si comincerà a mettere mano ai cinque vertici delle Direzioni regionali. Come spiegato giorni fa da Proietti presentando lainfatti tra i primissimi atti ci saranno gli avvisi pubblici per i cinque “super direttori”, figure chiave per la gestionemacchina regionale e dei maxi assessorati.