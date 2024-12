Ilpescara.it - Il Comune paga gli stipendi ai dipendenti dell'Emp: contributo da 25mila euro

Leggi su Ilpescara.it

Venticinquemiladalall’Ente manifestazioni pescaresi in scarsa liquidità per risolvere il problema più impellente:re gliai. Una crisi di liquidità, si legge nella relazione alla delibera con cui si concede ile si rinnova per un anno la.