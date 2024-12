Sport.quotidiano.net - Il coach non ha parlato nel dopo partita. È il momento delle riflessioni . E arrivano Perugia e Trento...

Leggi su Sport.quotidiano.net

Non haieri,il match, Alberto Giuliani (foto). Probabilmente a fitto colloquio con la societàla, come era già successo domenica scorsa, quando il tecnico e Alberto Casadei si erano trovati per parlare a cena. In altri tempi e con altri nomi, in una stagione da 8 sconfitte su 13 partite ele ultime tre perse consecutivamente, la società avrebbe già preso una decisione netta, indipendentemente che questa decisione sia giusta o meno. Il calendario però stringe, è fittissimo, col Natale in mezzo e due partite nel giro di quattro giorni a. Calendario che è anche spada di damocle sulla testa di Modena e di Giuliani: si può pensare a un exploit della Valsa Group nei due match fuori casa cono in quello casalingo con? E se sì, come potrebbero cambiare il destino di una stagione che sembra sinistramente simile a quello dell’annata appena trascorsa, verso una regular season col fiatone, un playoff senza squilli e un’estate che chissà cosa porterà? Modena, sin qui, non è riuscita a costruirsi.