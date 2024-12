Bubinoblog - IL CANTANTE MASCHERATO TORNA SU RAI1! TUTTE LE NOVITÀ DELLO SHOW DI MILLY CARLUCCI

Il, il format coreano opzionato per l’Italia daprima che diventasse un fenomeno mondiale, si appresta are su.The Masked Singer, in onda in più di 50 Paesi, ha debuttato sull’ammiraglia Rai il 10 gennaio 2020. La quarta e finora ultima edizione si è conclusa il 22 aprile 2023. E ora?Nella primavera 2025 lodove i vip cantano mascherati tornerà su. Manca ancora l’ufficialità ma è solo un dettaglio e all’orizzonte format convincenti non ci sono.L’idea di intaccare la pur incredibile forza di Ballando con le Stelle con spin-off (torneo dei campioni, far ballare i figli piccoli dei vip, etc) non è all’ordine del giorno, giustamente.Iltornerà nella primavera inoltrata di, come auspicato da. Lo scorso settembre, qui su BubinoBlog, la conduttrice si era così espressa:Ilè un programma che è sempre partito con una buona media e concluso con dei grandi exploit.