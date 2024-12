Cataniatoday.it - Il business della morte a Catania, dall'ospedale al cimitero: i pacchetti "all inclusive" delle ambulanze private

Morire apuò costare fino a 9 mila euro. Per i fiori, il funerale, la bara, il loculo in confraternita, il trasporto, la tumulazione o la cremazione può anche volerci un prestito. E se a morire è chi non ha fatto in tempo a pianificare tutto, sono i parenti a dover sostenere questi costi.