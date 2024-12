Anconatoday.it - Il bonifico fatto al commercialista viene intercettato da un hacker, volatilizzati 43mila euro in un click

Leggi su Anconatoday.it

SENIGALLIA - Non si trova e senza la notifica che ha un procedimento a suo carico per frode informatica e accesso abusivo al sistema informatico il processo non può proseguire. Non luogo a procedere per undi origine romena che avrebbesparire con undestinati ad un.