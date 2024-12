Salernotoday.it - I gol sono la priorità di gennaio: Salernitana a caccia di due attaccanti

Leggi su Salernotoday.it

Chi si era premunito in estate, acquistando un attaccante in più per disporre di più gol, adesso non si priva facilmente degliche segnano. Si può andare a pescare in Serie C, facendo leva sull'appeal della categoria superiore. Pure in questo caso, però, l'appeal è solo sulla carta.