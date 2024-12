Ilpescara.it - Grosso pino cade per il maltempo a Città Sant'Angelo: bloccata la strada provinciale per Villa Cipressi

Leggi su Ilpescara.it

Unè caduto al centro della carreggiata a causa delche sta interessando in queste ore la costa abruzzese e l'entroterra pescarese. L'episodio è avvenuto lungo laper, come riporta il Comune sui social. Per questo il.