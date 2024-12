Isaechia.it - Grande Fratello, alcune dichiarazioni di Lorenzo Spolverato fanno scoppiare la polemica sui social: “Donna libera? Sì, però…”

Leggi su Isaechia.it

Nella Casa delha pronunciato una frase che ha diviso il pubblico del reality condotto da Alfonso Signorini.Il modello milanese, al centro del gossip per la sua presunta omosessualità (il settimanale Nuovo Tv ha incontrato il “guru della moda” che sostiene – QUI le sue parole – di aver trascorso una notte speciale con), ha da poco deciso di interrompere la relazione con Shaila Gatta dopo un tentativo di riconciliazione. Confidandosi con Eva Grimaldi ha rivelato di non sentirsi pronto per una relazione seria e impegnativa come quella che stava costruendo con la ballerina napoletana. Ha dunque confessato di mettere al primo posto la sua libertà: “Mi piace andare.Mi piace anche piacere, a me piace tanto flirtare (.) Io ad oggi non sono pronto a questo, sono uno Spirit cavallo selvaggio, uno spirito libero“.