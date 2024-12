Lapresse.it - Governo, Meloni a Roma dopo missione in Finlandia: “Non mi sembra vero rivedere il sole”

Leggi su Lapresse.it

tre giorni che uno sta al buio per tante ore, quando rivedi un raggio dinon ti“. Così la premier Giorgia, al suo arrivo a Piazza Pia ain occasione dell’inaugurazione del cantiere ultimato per il Giubileo 2025, parlando con il segretario di stato della Santa Sede cardinale Pietro Parolin, il sindaco della Capitale Roberto Gualtieri. La presidente del Consiglio, rientrata ieri dallain, ha quindi aggiunto: “Non è facile viverci. A me non era mai capitato. Ti svegli la mattina, esci ed è buio. All’ora di pranzo è buio, la sera è buio”. “L’altro periodo dell’anno? C’è sempre il, non si dorme più” scherza, concludendo: “Diciamo un clima non proprio ospitalissimo, però affascinante com’esperienza sicuramente”.