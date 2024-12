Perugiatoday.it - Giubileo, il 29 dicembre apertura dell'Anno Santo nella Basilica Papale di Santa Maria degli Angeli

Leggi su Perugiatoday.it

“Con il, l’ottocentenario del Canticoe Creature e la canonizzazione del Beato Carlo Acutis stiamo entrando in undi grazia, di misericordia che ci dà tanta speranza che farà di Assisi ee altre cittàe due diocesi da me guidate punti di riferimento privilegiati per.