Genovatoday.it - Giubileo 2025, il programma delle iniziative della Diocesi di Genova

Leggi su Genovatoday.it

Martedì 24 dicembre alle ore 19 Papa Francesco aprirà la Porta SantaBasilica di San Pietro dando il via alordinario ‘Pellegrini di speranza’.A– come in tutte le altre– ilsi apre domenica 29 dicembre. Alle ore 15:30 nella Chiesa del Gesù ci sarà un.