Vicenzatoday.it - Giana Erminio-LR Vicenza: la determinazione di Cuomo nonostante il pari che allontana i biancorossi dal Padova

Leggi su Vicenzatoday.it

Giuseppecontinua a crederciilchedal: “Avremmo voluto vincere la gara e finire l’anno nel migliore dei modi. Tuttavia, non possiamo fermarci, non possiamo pensare che sia finita, non possiamo pensare che ora non possiamo più farcela. Il.