Fuori strada con la moto. Ferito 58enne

Perde il controllo dellae finisce, soccorso un uomo di 58 anni. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri, intorno alle 15.45, lungo laprovinciale Le Vergini, nel tratto che da Civitanova Alta va verso Montecosaro. Per cause che sono in corso di accertamento, unciclista di 58 anni, residente a Montecassiano, mentre stava viaggiando lungo quellaha perso il controllo del mezzo ed è caduto rovinosamente sull’asfalto. Secondo una prima ricostruzione, il centauroavrebbe fatto tutto da solo, senza il coinvolgimento di altri mezzi: ma la dinamica è ancora da ricostruire con esattezza. Sul posto sono intervenuti i mezzi dell’emergenza sanitaria del 118 e della Croce Verde e i vigili del fuoco del distaccamento di via Aldo Moro. L’uomo, dopo le prime cure sul posto, è stato caricato a bordo dell’ambulanza e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova Alta in codice giallo.