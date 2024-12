Ilrestodelcarlino.it - Fuochi d’artificio e petardi vietati a Bologna: ecco l’ordinanza anti botti dal 24 dicembre al 7 gennaio

, 232024 - Anche quest'anno il sindaco Matteo Lepore ha firmato la consueta ordinanza che dispone il divieto di scoppi did'artificio e simili dalle 12 di domani, 24, alle 7 del 72025. L'ordinanza vieta ai detentori di materiale pirotecnico, non titolari di licenza, né autorizzati alla realizzazione di manifestazioni pirotecniche in luoghi pubblici, di far scoppiare, mortaretti e ogni tipo di fuoco pirotecnico in luogo pubblico o di uso pubblico e nei luoghi privati da cui possano essere raggiunte o interessate direttamente aree e spazi a uso pubblico. Si raccomanda, inoltre, a tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute prospicienti aree pubbliche o private a uso pubblico di limitarne l'uso o comunque controllarle nel caso in cui vengano utilizzate per spari, scoppi, lanci dipirotecnici, mortaretti, e simili e comunque di evitare di lanciare o far cadere oggetti pericolosi che possano creare danni alle persone in luoghi pubblici o di uso pubblico.