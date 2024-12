Ilrestodelcarlino.it - Fucili: "Gara ben interpretata 0ra la salvezza il prima possibile"

Il Fossombrone vince l’ultimadel 2024 imponendosi in casa dell’Isernia. Grande soddisfazione per mister: "Abbiamo interpretato lanel migliore dei modi, non posso che essere soddisfatto. Nel primo tempo abbiamo colpito un palo e nella ripresa abbiamo creato diverse occasioni da rete. All’85’ è arrivato l’episodio decisivo con il calcio di rigore, da lì laè stata indirizzata. E’ stata una sfida equilibrata, ma i tre punti credo che siano meritati perchè abbiamo fatto qualcosa in più dell’Isernia". Sul momento del suo Fossombrone poi aggiunge: "Chiudere il girone d’andata con 27 punti è un ottimo bottino, anche se lo paragoniamo alla scorsa stagione quando avevamo quattro punti in meno. Ora manca tutto il girone di ritorno e da gennaio, con il mercato aperto, gli equilibri cambieranno.