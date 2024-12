Bresciatoday.it - Frontale con un Tir: Elisa è morta mentre andava a pranzo con le amiche

Leggi su Bresciatoday.it

Nulla ha potuto l'elisoccorso decollato da Brescia per salvare la vita diBenazzi, 52 anni: èsul colpo per le conseguenze del grave incidente in cui è rimasta coinvolta, nella tarda mattinata di sabato a Governolo, frazione di Roncoferraro, nel Mantovano. Benazzi era a bordo di una.