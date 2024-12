Inter-news.it - Frattesi: «Maglia Inter un onore. Gol al Milan, la giornata più bella»

Leggi su Inter-news.it

in un’vista rilasciata al Matchday Programme di oggi in vista di-Como, si racconta tra Nazionale ed esperienze in nerazzurro, ricordando con grande affetto la passata stagione e il gol al.DA RIPETERE – Davidericorda con tanta emozione la straordinaria stagione, quella passata: «L’anno scorso è stata una stagione dura e bellissima e ci è servita per migliorarci. Da quando sono arrivato qui all’ho detto che indossare questaè une una responsabilità perché ci sono tanti tifosi che ci seguono e che ci incitano ogni settimana ed è bello potergli restituire qualcosa regalando loro delle soddisfazioni sul campo. Per farlo serve un gruppo solido e unito, come abbiamo dimostrato di essere, e tanto lavoro».I momenti chiave nella vita professionale diCAMBIO RUOLO E NAZIONALE –ricorda alcuni momenti chiave della sua vita: «Da bambino quando mi hanno cambiato ruolo e da attaccante mi hanno messo a fare la mezzala.