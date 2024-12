Chietitoday.it - Francavilla al Mare, uomo di 56anni accoltellato da un ragazzino

Sabato sera, in viale Maiella aal, vicino a piazza Sant’Alfonso, un 56enne sarebbe statoda un minorenne durante una discussione per futili motivi. La vittima, che indossava un giubbotto pesante, ha riportato ferite guaribili in dieci giorni, evitando conseguenze.