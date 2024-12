Ilrestodelcarlino.it - Forlì, botti e addobbi natalizi fuorilegge: 24mila prodotti sequestrati

, 23 dicembre 2024 – Oltrepirotecnici di altro generein provincia di-Cesena dalla Guardia di Finanza, con tre persone sanzionate. Questo il risultato dell'attività delle Fiamme Gialle impegnate "per contrastare la diffusione dinon conformi agli standard di sicurezza e impedire il commercio di articoli contraffatti o non genuini". I finanzieri hanno controllato un esercizio commerciale forlivese, gestito da persone provenienti da paesi orientali, sequestrando oltre 21 mila, tra cui oggetti di cartoleria, ornamentie articoli per la casa; il materiale in vendita era privo dell’indicazione obbligatoria della denominazione legale o merceologica, della prescritta indicazione del produttore o dell’importatore, del Paese di origine (nel caso diprovenienti fuori Ue), dell’eventuale presenza di sostanze che possono arrecare danno all’uomo e/o all’ambiente.