Fiorentina-Udinese 1-2 vittoria in rimonta dei friulani

Seconda sconfitta consecutiva in campionato per la, che cade 2-1 in casa contro l’, nel match valido per la 17/a giornata di Serie A, nel giorno del ritorno al ‘Franchi’ di Edoardo Bove, che ha assistito alla partita dei compagni dalla panchina per la prima volta dopo il malore avuto lo scorso 1 dicembre nella sfida con l’Inter. Kean ha sbloccato il risultato all’8? su calcio di rigore, nella ripresa Lucca ha pareggiato i conti al 4? approfittando di un grave errore in disimpegno di Ranieri. Al 12? Thauvin ha ribaltato la partita segnando il 2-1 che permette aidi salire a quota 23 punti. La squadra di Palladino invece rimane ferma a quota 31, al quinto posto in coabitazione con la Juventus.