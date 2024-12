Agrigentonotizie.it - Finisce in ospedale per un incidente stradale, viene operato più volte e si prende un'infezione: Asp condannata a pagare

Leggi su Agrigentonotizie.it

È stataal risarcimento danni, quantificati in 54.543,98 euro, oltre ad interessi e al pagamento delle spese di giudizio. L'Asp di Agrigento ha già liquidato 58.524,78 euro, ma è arrivata la citazione in appello perché l'ormai ex paziente si è rivolto ai giudici di secondo grado.