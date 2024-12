Unlimitednews.it - Fibromi uterini, comuni ma non una minaccia. Ecco come trattarli

MILANO (ITALPRESS) – I, detti anche miomi, sono tumori benigni formati da cellule muscolari e tessuto fibroso che si sviluppano nella parete dell’utero. Non sono cancerosi e non si diffondono ad altre parti del corpo, ma possono comunque causare sintomi significativi e richiedere il trattamento. Isono la forma più comune di tumori benigni dell’apparato riproduttivo femminile. Si stima che circa il 70-80% delle donne in età fertile possa svilupparne almeno uno nel corso della vita, anche se non tutte presentano sintomi. Sono questi alcuni dei temi trattati da Domenico Vitobello, responsabile dell’unità operativa di ginecologia dell’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, intervistato da Marco Klinger, per Medicina Top, format tv dell’agenzia di stampa Italpress.