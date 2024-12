Napolitoday.it - Ferrara: “Campionato spettacolare. Il Napoli può vincerlo”

Leggi su Napolitoday.it

''È unmolto interessante, c'è grande equilibrio e anche i risultati di ieri lo dimostrano. In questo momento lì davanti sono in tante le squadre che possono lottare per questo obiettivo''. Così Ciro, ex difensore die Juventus, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio.