Imiglioridififa.com - FC 25: Nuovo Obiettivo Live con EVO in regalo, ecco la Coppa Jolly invernali

Leggi su Imiglioridififa.com

appuntamento con gli obiettivi di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare quello denominatoAmich. Ultimate Teamuscito in data 23 dicembre 2024.Prova Amazon Prime gratis per 30 giorni!Amich. Ultimate TeamGioca le Amichevoli Ultimate Teamper ottenere consumabili EVO e pacchetti. Premi non scambiabili.Numero di incarichi da completare: 7Premi finale: 1x Jumbo Rare Players Pack Non scambiab.Inizio 23 dicembre – Scadenza: 30 dicembre Giocane 4Gioca 4 partite in Amichevoli Ultimate Team.Premio: 1x 81+ x3 Rare Gold Players Pack Non scambiab.Giocane 8Gioca 8 partite in Amichevoli Ultimate Team