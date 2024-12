Superguidatv.it - Endless Love non in onda oggi, 23 dicembre, perché? I motivi e quando tornerà in TV

Una brutta sorpresa attende, lunedì 23, i fans di. L’amata soap turca Kara Sevda non andrà innel consueto slot pomeridiano di Canale 5,? e scopri isospesa nel daytime di Canale 5Un importante cambio programmazione nel daytime feriale di Canale 5 ha interessato, a partire da, lunedì 23, la dizi turca. Nel nuovo palinsesto Mediaset non trova più posto il consueto appuntamento pomeridiano con le vicende di Kemal e Nihan, che non andranno più in. Ma quali sono idi questo cambio di programmazione?La decisione arriva dai vertici di Cologno Monzese, che hanno scelto di sospendere temporaneamente la serie tv turcasia nel palinsesto pomeridiano che in prima serata. Questa scelta è stata fatta per permettere ai telespettatori di godersi le festività natalizie in compagnia dei propri cari senza interruzioni.