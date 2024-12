Pianetamilan.it - Elliott, RedBird e il rifinanziamento del vendor loan per il Milan: forse non sapete che …

Qualche giorno fa ilha annunciato ildelstipulato daconnel 2022 per la compravendita del club con otto mesi di anticipo rispetto alla naturale scadenza degli accordi iniziali (agosto 2025). Versando, infatti, 170 milioni di euro, il fondo di Gerry Cardinale ha fatto scendere la somma da rimborsare al fondo di Paul Singer a 489 milioni di euro e, contestualmente, ha ottenuto la dilazione temporale per il rimborso fino al luglio 2028. Sul 'Corriere dello Sport' oggi in edicola Alessandro Giudice, giornalista sportivo esperto in materia finanziaria, ha fatto il punto sulla situazione, spiegando nei dettagli il perchéabbia rifinanziato - seppur parzialmente - il(che, lo ricordiamo, è il prestito di un compratore al venditore) fattogli dadue anni e mezzo fa.