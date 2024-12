Ilfoglio.it - Ecco la nuova Piazza Pia inaugurata alla vigilia del Giubileo di Roma

“Quest'opera è il frutto di una collaborazione interistituzionale tra pubblico e privato molto fruttuosa che dimostra che quando vogliamo le opere riusciamo a farle nei tempi”. Lo ha dichiarato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a margine dell'inaugurazione dellaPia, che collega Castel Sant'Angelo a via della Conciliazione. Oltrepremier, erano presenti all'evento anche il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini, il presidente della regione Lazio Francesco Rocca, il sindaco diRoberto Gualtieri e il segretario di Stato della Santa Sede, il cardinale Pietro Parolin. Un'opera pedonale cruciale per ildi, che a partire dal 24 dicembre richiamerà per le strade della capitale decine di milioni di pellegrini. Un investimento totale di 85,3 milioni di euro per un'opera completata in soli 450 giorni, grazie a 110 professionisti al lavoro 24 ore su 24, su tre turni lavorativi, non privi di ostacoli.