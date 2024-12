Torinotoday.it - Droga come regalo durante le Feste: arrestato uno spacciatore a Pino Torinese

Leggi su Torinotoday.it

Secondo le forze dell’ordine, che l’hannonei giorni scorsi, lache aveva con sé e in casa sua era pronta per essere vendutale. Adesso è ai domiciliari lofermato dai carabinieri della compagnia di Chieri in strada San Felice, a. Si sono.