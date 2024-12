Ravennatoday.it - Doppio appuntamento con il mercato settimanale a Cervia

Leggi su Ravennatoday.it

È confermato ail tradizionaleinvernale del giovedì, per il 26 dicembre in occasione della ricorrenza di Santo Stefano. Si svolgerà anche un'edizione straordinaria prevista per domenica 29 dicembre. Ilsi terrà nell’area abituale di Piazza Costa, dalle ore 8 per tutta.