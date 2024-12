Trevisotoday.it - Doppietta per De Gasperi al Ciocchetto

Leggi su Trevisotoday.it

L'ultimo atto del 2024 di Xmotors Team non poteva chiudersi in modo migliore e, nonostante condizioni meteo tanto avverse quanto mutevoli, Christian Deha ripagato al meglio la fiducia in lui riposta dal sodalizio di Maser. Il pilota di Belluno era all'esordio assoluto nel Rally Il.