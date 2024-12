Sondriotoday.it - Donna investita da un treno a Monza: disagi e cancellazioni lungo la linea Tirano-Milano

Leggi su Sondriotoday.it

Gravissimo incidente oggi poco dopo le 8laferroviaria: come riportano i colleghi diToday, infatti, unaè statada unnella cittadina brianzola, all'altezza del passaggio a livello di via Messa.Lasi trova ora ricoverata in gravi.