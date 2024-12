Ilgiorno.it - Don Roveda:: "Drammi da condividere"

VILLANTERIO (Pavia) Lutto cittadino proclamato per una giornata dal Comune e un ricordo durante la Messa. Villanterio ha scelto un giorno simbolico per ricordare Andreea e Sasha, concittadini che non ci sono più. L’ultima domenica di Avvento, infatti, è dedicata alla vita. "Questa tragedia – ha spiegato il parroco, don Luca(nella foto) – ha avuto comprensibilmente un’eco importante. Ma sono molte le gravidanze che s’interrompono magari nei primi mesi, diverse le coppie che desiderano un figlio e non riescono ad averlo e non mancano anche i bambini che perdono la vita appena nati. Spesso questirimangono nell’ambito familiare, ma dobbiamo ricordarcene". "Ieri al termine della Messa ho chiesto ai fedeli di aspettare mezzogiorno, quando le campane sarebbero suonate a lutto e tutti si sono fermati – ha aggiunto il parroco – Anche Florin Catalin Lovin, il marito di Andreea e padre di Sasha ci ha raggiunti dopo la funzione di Lodi e gli abbiamo mostrato la nostra vicinanza".