Vicenzatoday.it - DJ set della vigilia di Natale al Fadò Irish Pub

Leggi su Vicenzatoday.it

IlPub di Dueville (VI) apre le sue porte la notte del 24 dicembre per un evento speciale dedicato alladi. Un’occasione per scambiarsi gli auguri in compagnia, sorseggiare un drink e godersi una serata di festa.La musica sarà protagonista grazie al DJ Set di Space e.