Baritoday.it - Dimissioni sei mesi prima della candidatura per le Regionali: in Puglia critiche alla nuova norma per i sindaci

Leggi su Baritoday.it

pugliesi che vorranno candidarsi alledovranno dimettersi dal proprio incarico seidelle elezioni. E' quanto prevede, in sostanza, un emendamento approvato dal Consiglio regionale nei giorni scorsi, nell'ambitomaratona per il bilancio. In particolare, la.