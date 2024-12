Golssip.it - Dal ‘Grinch’ a ‘Vacanze di Natale’, i film per le feste più amati in Italia

Leggi su Golssip.it

Dicembre porta con sé luci, mercatini e una tradizione intramontabile: idi Natale. Che si tratti di una commedia cult, una favola per famiglie o un classico romantico, i titoli che accompagnano le festività sono parte integrante della magia di questo periodo. Ma quali sono iche glini amano di più? In vista anche dell’uscita di un nuovo cinepanettone natalizio, 'Cortina Express', un’indagine speciale ha deciso di scoprirlo. Lo studio, condotto da Preply, la piattaforma protagonista nell’apprendimento delle lingue, si è concentrato suinatalizi più popolari in, suddivisi tra titoli internazionali e pellicolene. L’indagine, utilizzando i dati delle ricerche online per stilare due classifiche, rivela non solo ipiù visti, ma anche interessanti curiosità culturali legate al rapporto deglini con il cinema natalizio.