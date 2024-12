Ildifforme.it - Crisi dell’auto, il Giappone è pronto a rispondere: Honda e Nissan annunciano la fusione

Le due case di produzione di veicoli formeranno il terzo gruppo per grandezza nel settore dell'automotive mondiale, unendo risorse e conoscenze nella speranza di migliorare fatturati e competitività; lapreoccupa quindi le aziende americani e cinesi, come Tesla e Byd, per ora ai primi posti per vendite di auto elettricheL'articolo, illaproviene da Il Difforme.