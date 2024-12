Liberoquotidiano.it - Conclusa ufficialmente la XIV Edizione di Premio 2031

(Adnkronos) - Si ècon successo la XIVdi, con la premiazione ufficiale di tutti i vincitori., exGaetano Marzotto, è la più importante competition italiana per innovatori e startup. Dal 2010, ha visto oltre settemila startup transitare, centinaia di premi, percorsi avviati e investimenti generati con centinaia di partner nazionali e internazionali.Milano, 22 dicembre 2024 - Nella serata di giovedì 19 dicembre, presso il MEET Digital Culture Center di Milano, si è tenuto il grande evento finale per concluderela XIVdi.Anche quest'anno, fondamentale il supporto dei nostri Main Sponsor, Repower e UniCredit StartLab, e dei tantissimi percorsi e premi messi in palio dai migliori Centri di Innovazione italiani e dai nostri Sponsor e Partner, i cui vincitori sono stati scelti dopo un'attenta selezione delle oltre centinaia candidature pervenute.