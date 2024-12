.com - Concerto di Natale 2024 su Canale 5 con Moro, Ricchi e Poveri, Leali, Zanicchi

Leggi su .com

Dall’Auditorium della Conciliazione e in prima serata su5 torna il tradizionaledi, condotto da Federica Panicucci e con un cast d’eccezione, da FabrizioaiMercoledì 25 dicembre, dall’Auditorium della Conciliazione di Roma, in prima serata su5, Federica Panicucci conduce la 32° edizione del tradizionaledi. L’edizione di quest’anno vede la partecipazione di artisti di prestigio nazionale e internazionale che hanno dimostrato una profonda sensibilità riguardo a temi sociali e di solidarietà. Il cast sarà composto da: Roberto Vecchioni,, Fabrizio, Ditonellapiaga, Raphael Gualazzi, Iva, Boomdabash, Fausto, Omar Pedrini, Arianna, il maestro Andrea Griminelli e Alma Manera.Inoltre, saliranno sul palco: Lusaint (Regno Unito), Dotan (Paesi Bassi), i mitici The Trammps (USA), Angelique Kidjo (Benin), Emeli Sandé (Regno Unito).