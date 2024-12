Ilrestodelcarlino.it - Come stanno i due alpinisti di Rimini dispersi sul Gran Sasso. La diretta

L’Aquila 22 dicembre 2024 – Sono rimasti in quota per tutta la notte proprio per essere pronti a ripartire in attesa di un miglioramento delle condizioni meteo. Così, alle 6,30, la squadra del Soccorso alpino ha ripreso le ricerche e le operazioni di recupero dei dueriminesi di 42 e 48 anni che ieri sera risultavano ancora bloccati in un canalone suldopo esservi scivolati dentro durante un’escursione. L’allarme è scattato a 2.700 metri d’altezza, domenica pomeriggio. Qualcosa è andato storto proprio quando i due romagnoli stavano tornando indietro, lungo il cammino della via Direttissima, dopo aver raggiunto il Bivacco Bafile. Per questo il soccorso alpino si è messo in cammino alla volta del Rifugio Duca degli Abruzzi per poi tentare un nuovo avvicinamento verso i due