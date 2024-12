Lecceprima.it - Colpito da una vettura mentre attraversa la strada: anziano accompagnato in ospedale

Leggi su Lecceprima.it

LECCE – Un uomola, ma vieneda un’auto: paura in città. È statoinl’81enne leccese che, nella tarda mattinata di oggi, è stato travolto da una Fiat Panda. Quest'ultima condotta da una 68enne del luogo in via Leuca. Una ventina di minuti prima di.