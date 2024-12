Fanpage.it - Chi è Romano Floriani Mussolini e perché dopo il suo gol con la Juve Stabia si parla di saluto romano

Leggi su Fanpage.it

Il video dell'esultanza dei tifosila rete realizzata dacontro il Cesena ha fatto molto discutere, per il gesto dei sostenitori e per il cognome del pronipote del duce urlato in risposta allo speaker.