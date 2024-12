Parmatoday.it - Centro storico nella morsa dei criminali. La protesta forte dei residenti: "Ora basta, vogliamo telecamere e controlli”

Leggi su Parmatoday.it

Degrado, furti, droga e risse. Alle porte del, tra via Verdi, via Borghesi e strada Garibaldi, la catena dità che va avanti da tempo, ha esasperato chi da queste parti ci vive. La punta dell'iceberg pochi giorni fa, quando una donna è stata sbattuta con violenza per.