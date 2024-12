Dilei.it - Cena di Natale su Rai1, anticipazioni e ospiti: Antonella Clerici festeggia con un mega show

Un grande spettacolo tra cucina, musica e storia delper celebrare l’inizio delle festività. È questo il fulcro de ladi, il programma condotto da, in onda in diretta lunedì 23 dicembre alle 21.15 su Rai 1. Il programma, prodotto da Rai Direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Stand by me, sarà trasmesso dagli studi Rai di via Mete a Milano, gli stessi in cui va in onda È sempre mezzogiorno, il format quotidiano e di successo della. Tra i tanti momenti di spettacolo e approfondimento che si succederanno durante la serata, una coppia inedita, quella formata da Gianni Morandi e Stefano De Martino che saranno protagonisti di una performance esclusiva tra divertimento e spensieratezza.LedelladiconOltre a Gianni Morandi e Stefano De Martino, alladidisarà presente in collegamento anche Alberto Angela per raccontare la storia del presepe napoletano del Settecento della Basilica dei Santi Cosma e Damiano.