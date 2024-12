Tpi.it - Cena di Natale: gli ospiti di Antonella Clerici su Rai 1

di: glidisu Rai 1Questa sera, lunedì 23 dicembre 2024, alle ore 21,20 su Rai 1 va in ondadi, un grande spettacolo tra cucina, musica e storia delper celebrare l'inizio delle festività condotto da. Con lei Gianni Morandi e Stefano De Martino.Una scenografia accogliente, con l'atmosfera calda e un po' magica propria del, con tantiamati dal grande pubblico. Tra i tanti momenti di spettacolo e approfondimento che si succederanno, la coppia inedita Morandi – De Martino, sarà protagonista di una performance esclusiva tra divertimento e musica; in collegamento da Roma, Alberto Angela racconterà la storia del presepe napoletano del Settecento della Basilica dei Santi Cosma e Damiano, mentre Francesca Fagnani, da piazza San Pietro in Vaticano, converserà con il Cardinale Mauro Gambetti, alla vigilia dell'apertura della Porta Santa della Basilica e dell'inaugurazione del Giubileo.