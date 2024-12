Ilgiorno.it - Cellulari nel mirino dei rapinatori. Botte sul bus e fendenti in strada

Si è avvicinato a un uomo a bordo del filobus 91, in piena notte, e ha tentato di portargli via il cellulare senza riuscirci. Alla fine il rapinatore, un egiziano di 28 anni, con precedenti e irregolare in Italia, è stato arrestato dalla polizia per tentata rapina impropria. L’uomo era sul mezzo pubblico sabato alle 4.40 quando, all’altezza di piazzale delle Milizie ha notato tra i sedili un uomo (forse l’unico altro passeggero, vista l’ora) con in mano il cellulare. Un suo connazionale, è emerso in seguito, di 32 anni. E ha deciso che sarebbe stata la sua vittima: pochi passi e gli si è scagliato contro, puntando allo smartphone. L’altro ha reagito. Il ventottenne non si è dato per vinto e lo ha preso a pugni, senza però riuscire nel suo intento: alla fine, è scappato senza telefonino. La vittima ha chiamato subito il 112 e sul posto è intervenuta una Volante dell’Ufficio prevenzione generale.